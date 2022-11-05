Ночью 5 ноября ВСУ нанесли удар по двум районам Донецка из РСЗО HIMARS и "Град"

ВСУ продолжают наносить удары по объектам ВС РФ. Ночью 5 ноября украинская сторона нанесла удар по Донецку из американского вооружения HIMARS. Зафиксирован обстрел Ленинского района города. Сообщается, что ВСУ выпустили не менее шести ракет.

"По свидетельствам очевидцев, Ленинский и Буденновский районы под обстрелом. Возле универмага "Радуга" Ленинского района наблюдается возгорание", — написал мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что под ударами ВСУ оказался также Киевский район столицы ДНР, по которому Украина выпустил 20 ракет из РСЗО "Град".

Военкоры "Русской Весны" опубликовали видеоролик с места событий.

Ранее сообщалось об атаке ВСУ Херсона.