ВСУ продолжают наносить удары по объектам ВС РФ. Ночью 5 ноября украинская сторона нанесла удар по Донецку из американского вооружения HIMARS. Зафиксирован обстрел Ленинского района города. Сообщается, что ВСУ выпустили не менее шести ракет.
"По свидетельствам очевидцев, Ленинский и Буденновский районы под обстрелом. Возле универмага "Радуга" Ленинского района наблюдается возгорание", — написал мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что под ударами ВСУ оказался также Киевский район столицы ДНР, по которому Украина выпустил 20 ракет из РСЗО "Град".
Военкоры "Русской Весны" опубликовали видеоролик с места событий.
Ранее сообщалось об атаке ВСУ Херсона.
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Разведчики ВС РФ уничтожили украинских военных и группу иностранных наёмников в зоне СВО.