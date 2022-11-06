Боевик ВСУ: Павловку взяли русские, 72 бригада бросила позиции, фланги провалены

Военкор Андрей Руденко опубликовал ролик, в котором украинский боевик рассказывает о плачевном положении дел ВСУ на Угледарском направлении.

По словам автора видео, последние два дня армия Украины вынуждена отступать под натиском русской пехоты.

"Павловка уже взята, 72-я бригада отошла, флангов у нас нет. Нас безбожно кроет (артиллерия ВС РФ. — Прим. ред.)", — в отчаянии признаётся боевик.

Как пояснил под видео репортёр, на этом участке фронта наступление ведёт оперативно-боевое тактическое формирование "Каскад" и морпехи, а потому те солдаты неприятеля, которые не успеют сдаться, будут ликвидированы.

Накануне российские артиллеристы показали, как поздравили боевиков ВСУ с Днём народного единства.