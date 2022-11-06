Bellingcat*: Игоря Стрелкова нет на передовой в спецоперации на Украине

Глава Bellingcat* Христо Грозев заявил, что бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков не находится на передовой в СВО.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Напомним, власти Нидерландов считают Стрелкова главным подозреваемым по делу о крушении авиарейса MH17.

Суд Нидерландов в ноябре должен вынести приговор обвиняемым за причастность к падению пассажирского самолёта 17 июля 2014 года. Прокуратура требует пожизненного заключения для них и для Стрелкова, в частности.

"Как только он перейдёт линию фронта, украинские спецслужбы вместе с голландским сделают всё, чтобы его поймать", — сказал Грозев.

* - включен(а) в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.