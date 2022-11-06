Прилепин: "Наши взяли Иванград и ведут бои за Опытное"

Писатель Захар Прилепин рассказал об успехах ВС РФ под Бахмутом.

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" опубликовал в своём микроблоге видео с боёв под Бахмутом. На кадрах слышны взрывы, видны горящие дома и здания.

"Наши взяли Иванград и ведут бои за Опытное (оба населённых пункта примыкают к Бахмуту с юга)", — подписал видео Прилепин.

Ранее сообщалось о боях на территории асфальтового завода, расположенного к юго-востоку от Бахмута.