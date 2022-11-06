Писатель Захар Прилепин рассказал об успехах ВС РФ под Бахмутом.
Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" опубликовал в своём микроблоге видео с боёв под Бахмутом. На кадрах слышны взрывы, видны горящие дома и здания.
"Наши взяли Иванград и ведут бои за Опытное (оба населённых пункта примыкают к Бахмуту с юга)", — подписал видео Прилепин.
Ранее сообщалось о боях на территории асфальтового завода, расположенного к юго-востоку от Бахмута.
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