Появилось видео "вагнеровцев" на асфальтовом заводе в Бахмуте

В Сети опубликовано видео с участием бойцов ЧВК "Вагнер", снятое на территории асфальтового завода, расположенного к юго-востоку от Бахмута. Штурмовые подразделения "музыкантов" продолжают операцию по освобождению города от сил противника.
Недавно отдельные источники информации сообщали, что русские бойцы якобы были вынуждены сдать позиции в данном районе, но, судя по кадрам, динамика наступления на Бахмут сохраняется. Это ключевое направление для продвижения, поскольку противник использует город как логистический узел своей группировки войск в Донбассе.
Сам завод серьезно пострадал в результате боев. Возможно ли восстановление производства, пока не известно, но из-за ударов ВСУ на территории промышленного объекта практически не осталось ни одного целого здания.
Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль населенный пункт Иванград, что позволило русским силами подойти к Бахмуту с юга.
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