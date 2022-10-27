Появилось видео "вагнеровцев" на асфальтовом заводе в Бахмуте

В Сети опубликовано видео с участием бойцов ЧВК "Вагнер", снятое на территории асфальтового завода, расположенного к юго-востоку от Бахмута. Штурмовые подразделения "музыкантов" продолжают операцию по освобождению города от сил противника.

Недавно отдельные источники информации сообщали, что русские бойцы якобы были вынуждены сдать позиции в данном районе, но, судя по кадрам, динамика наступления на Бахмут сохраняется. Это ключевое направление для продвижения, поскольку противник использует город как логистический узел своей группировки войск в Донбассе.

Сам завод серьезно пострадал в результате боев. Возможно ли восстановление производства, пока не известно, но из-за ударов ВСУ на территории промышленного объекта практически не осталось ни одного целого здания.

Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль населенный пункт Иванград, что позволило русским силами подойти к Бахмуту с юга.