Бойцы ОБТФ ДНР "Каскад" уничтожают позиции ВС Украины с помощью БЛА "Куб"

Военные корреспонденты "Русской весны" предоставляют очередное видео уничтожения противника на Угледарском направлении. На этот раз съёмка ведётся в районе населённого пункта Богоявленка.

Сообщается, что военнослужащие Отдельного боевого тактического формирования (ОБТФ) Донецкой Народной Республики "Каскад" ликвидировали военную технику и личный состав врага. В уничтожении позиций ВСУ бойцам ДНР помогали ударные беспилотники "Куб", которые доставлены на фронт благодаря помощи гражданского населения и неравнодушных людей. Жизни наших солдат помогают сохранять именно эти "птички", пишет источник.