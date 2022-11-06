Военные корреспонденты "Русской весны" предоставляют очередное видео уничтожения противника на Угледарском направлении. На этот раз съёмка ведётся в районе населённого пункта Богоявленка.
Сообщается, что военнослужащие Отдельного боевого тактического формирования (ОБТФ) Донецкой Народной Республики "Каскад" ликвидировали военную технику и личный состав врага. В уничтожении позиций ВСУ бойцам ДНР помогали ударные беспилотники "Куб", которые доставлены на фронт благодаря помощи гражданского населения и неравнодушных людей. Жизни наших солдат помогают сохранять именно эти "птички", пишет источник.
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