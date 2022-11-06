Политолог Марков: НАТО готовится к штурму Херсона своим передовым отрядом

Политолог Сергей Марков объяснил, что у ВСУ остался последний шанс провести наступление на Херсон.

Марков считает, что через месяц армия России будет в три раза больше из-за переброски на фронт 300 тысяч мобилизованных. Он отметил, что у украинской армии осталось немного времени, чтобы атаковать Херсон до прибытия подкрепления из РФ.

"НАТО готовится к штурму Херсона своим передовым отрядом, прокси армией ВСУ. НАТО надеется, что с взятием Херсона будет нанесен смертельный удар по боевому духу армии России и по вере населения России политическому руководству. Битва за Херсон позиционируется ими как решающая битва украинской в….*, — объяснил политический деятель.

Политолог уверен, что ВС РФ предстоит освобождать Одессу и Николаев.

Ранее Сергей Марков высказался о призывах патриотов не оставлять Херсон на фоне молчании власти.

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