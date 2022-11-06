Политолог Сергей Марков объяснил, что у ВСУ остался последний шанс провести наступление на Херсон.
Марков считает, что через месяц армия России будет в три раза больше из-за переброски на фронт 300 тысяч мобилизованных. Он отметил, что у украинской армии осталось немного времени, чтобы атаковать Херсон до прибытия подкрепления из РФ.
"НАТО готовится к штурму Херсона своим передовым отрядом, прокси армией ВСУ. НАТО надеется, что с взятием Херсона будет нанесен смертельный удар по боевому духу армии России и по вере населения России политическому руководству. Битва за Херсон позиционируется ими как решающая битва украинской в….*, — объяснил политический деятель.
Политолог уверен, что ВС РФ предстоит освобождать Одессу и Николаев.
Ранее Сергей Марков высказался о призывах патриотов не оставлять Херсон на фоне молчании власти.
* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Валерий Залужный истерил по поводу взломанной соцсети из-за целого гарема юных девушек.