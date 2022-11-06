Марков о ситуации в Херсоне: "Хитрый план" ещё одного отступления

Политолог Сергей Марков высказался о призывах патриотов не оставлять Херсон на фоне молчании власти.

Политический деятель отметил, что тысячи людей сейчас требуют от властей РФ во что бы то ни стало отстоять Херсон, так как его потеря будет означать политическую и военную катастрофу России.

"Здесь убеждены что какая-то группировка давит на президента, предлагая "хитрый план " ещё одного отступления. Ни то это предатели, которые хотят так вымолить у Запада прощение? Ни то это слабаки, которые боятся "чужие изорвать мундиры о русские штыки?" — написал Марков в своём микроблоге. (Орфография и пунктуация автора сохранены)

Политолог отметил, что реальная ситуация неизвестна россиянам, так как "власть тяжко молчит" в ответ на призывы защищать Херсон.

"Или отвечает так, что никто из патриотов, кричащих в ужасе от ещё одной возможной чудовищной ошибки, не понимает", — объяснил Марков.

Ранее Сергей Марков выразил уверенность в том, что слова командира батальона "Восток" Александра Ходаковского о потерях ВС РФ от дружественного огня неверно поняли.