Российские Вооружённые силы России опять по Украине применили "иранские" ударные беспилотные летательные аппараты, а скоро РФ применит и иранские ракеты.
Об этом в своём ежедневном выступлении из бункера заявил президент Незалежной Владимир Зеленский.
Он также отметил, что Российская Федерация концентрирует силы и средства для вероятного повторения массированных ударов по украинской инфраструктуре. А как раз именно для этого русской армии понадобились ракеты производства Ирана.
"Готовимся отвечать", — подытожил лидер Украины.
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