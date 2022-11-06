Зеленский: РФ снова применили дроны из Ирана, скоро применят и иранские ракеты

Российские Вооружённые силы России опять по Украине применили "иранские" ударные беспилотные летательные аппараты, а скоро РФ применит и иранские ракеты.

Зеленский: РФ снова применили дроны из Ирана, скоро применят и иранские ракеты

Об этом в своём ежедневном выступлении из бункера заявил президент Незалежной Владимир Зеленский.

Он также отметил, что Российская Федерация концентрирует силы и средства для вероятного повторения массированных ударов по украинской инфраструктуре. А как раз именно для этого русской армии понадобились ракеты производства Ирана.

"Готовимся отвечать", — подытожил лидер Украины.