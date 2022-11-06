Отряды российских военных формирований окончательно прорвали оборону боевиков ВСУ и зашли в Артёмовск.
Об этом сообщают сразу несколько военных корреспондентов и журналистов.
Артёмовск на карте от наших бойцов вчера был на расстоянии чуть более километра, а теперь они зашли в городскую черту, в частности, сообщает журналист и публицист Сергей Колясников.
Эту информацию подтвердил журналист, музыкант и ополченец Аким Апачев.
Ранее Даниил Безсонов сообщил, что русский спецназ у Артёмовска в тылу врага уничтожил американских наёмников.
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