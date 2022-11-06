Российские солдаты окончательно прорвали оборону ВСУ и зашли в Артёмовск

Отряды российских военных формирований окончательно прорвали оборону боевиков ВСУ и зашли в Артёмовск.

Об этом сообщают сразу несколько военных корреспондентов и журналистов.

Артёмовск на карте от наших бойцов вчера был на расстоянии чуть более километра, а теперь они зашли в городскую черту, в частности, сообщает журналист и публицист Сергей Колясников.

Эту информацию подтвердил журналист, музыкант и ополченец Аким Апачев.

Ранее Даниил Безсонов сообщил, что русский спецназ у Артёмовска в тылу врага уничтожил американских наёмников.