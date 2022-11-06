Ракетными ударами ВС РФ повреждена ж/д и энергетическая инфраструктура Украины

Военкоры "Русской весны" подытожили результаты ракетных ударов по критически важной инфраструктуре Украины. Так, сообщается о закрытии железнодорожного перегона Ворожба-Белополье в Сумской области. Поезда меняют маршруты. Ж/д дорога между Конотопом и Сумами повреждена.

Что касается энергетической инфраструктуры, в Киевской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Полтавской и Черкасской областях продолжается отключение электроэнергии. С целью стабилизации работы станций есть необходимость в сокращении потребления электроэнергии на 30%. В Киеве же отключение начнётся с 7 утра (в 8 утра по Московскому времени), сообщает источник.