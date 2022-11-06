Кличко: Киев рискует остаться без тепла, электричества и воды

Киев рискует остаться без электричества, тепло и водоснабжения из-за ударов ВС РФ по стратегически важной инфраструктуре, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Градоначальник подчеркнул, что в Киеве активно создают пункты обогрева.

"Наши враги делают всё для того, чтобы столица осталась без тепла, электричества и воды. Уже сейчас сделан большой запас топлива, генераторов, еды и большой запас воды, созданы пункты обогрева", — заявил Кличко.

Ранее киевский режим ввёл на территории страны веерные отключения света. Кроме того, власти призвали украинцев экономить ресурсы.