Киев рискует остаться без электричества, тепло и водоснабжения из-за ударов ВС РФ по стратегически важной инфраструктуре, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Градоначальник подчеркнул, что в Киеве активно создают пункты обогрева.
"Наши враги делают всё для того, чтобы столица осталась без тепла, электричества и воды. Уже сейчас сделан большой запас топлива, генераторов, еды и большой запас воды, созданы пункты обогрева", — заявил Кличко.
Ранее киевский режим ввёл на территории страны веерные отключения света. Кроме того, власти призвали украинцев экономить ресурсы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Разведчики ВС РФ уничтожили украинских военных и группу иностранных наёмников в зоне СВО.