ВС РФ отразили удары ВС Украины, которые пытались прорваться в Донбассе

Об обстановке на участке фронта Кременная-Сватово рассказывают военные корреспонденты "Русской весны".

Российская армия накрывает огнём реактивных систем залпового огня (РСЗО), миномётов и танков подразделения ВСУ, однако Киев не жалеет личный состав и бросает их в бой. Уже второй день в районе Невского противник бросает свою бронетехнику.

Также сообщается о попытке батальонных тактических групп ВСУ атаковать позиции российских войск в направлении населённых пунктов Артёмовка, Стельмаховка, Площанка (ЛНР) и Ямполовка (ДНР). Силами армейской авиации и артиллерии "Отважных" и ЗВО ликвидированы два танка, четыре броневика, одна установка "Град", одна САУ, 12 автомобилей и большое количество личного состава противника.

Встречные бои в районе Терн и Торского продолжаются. ВСУ применяют РСЗО HIMARS даже по малозначительным объектам, отмечает источник.