Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ракетными ударами ВС РФ повреждена ж/д и энергетическая инфраструктура Украины
Казаков: ВС РФ переходят к третьей фазе СВО — освобождению крупных городов
Скотт Риттер: "Если поляки хотят сдохнуть в СВО, пусть приезжают на здоровье"
Семён Пегов потроллил украинцев, заявив, что ему выращивают новую ногу
Российские солдаты окончательно прорвали оборону ВСУ и зашли в Артёмовск
Зеленский: РФ снова применили дроны из Ирана, скоро применят и иранские ракеты
Обстоятельства гибели "батюшки-воина" Михаила Васильева: убила ракета HIMARS
Депутат Рады о мобилизации 800 тысяч украинцев: Вооружаем и выпускаем в бой
Украинские СМИ: ВС РФ возводят три линии обороны на левом берегу Днепра

ВС РФ отразили удары ВС Украины, которые пытались прорваться в Донбассе

Силовые структуры

Об обстановке на участке фронта Кременная-Сватово рассказывают военные корреспонденты "Русской весны".

ВС РФ отразили удары ВС Украины, которые пытались прорваться в Донбассе

Российская армия накрывает огнём реактивных систем залпового огня (РСЗО), миномётов и танков подразделения ВСУ, однако Киев не жалеет личный состав и бросает их в бой. Уже второй день в районе Невского противник бросает свою бронетехнику.

Также сообщается о попытке батальонных тактических групп ВСУ атаковать позиции российских войск в направлении населённых пунктов Артёмовка, Стельмаховка, Площанка (ЛНР) и Ямполовка (ДНР). Силами армейской авиации и артиллерии "Отважных" и ЗВО ликвидированы два танка, четыре броневика, одна установка "Град", одна САУ, 12 автомобилей и большое количество личного состава противника.

Встречные бои в районе Терн и Торского продолжаются. ВСУ применяют РСЗО HIMARS даже по малозначительным объектам, отмечает источник.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Леонков: в пакет помощи Киеву войдут опасные для ВС РФ БПЛА Phoenix Ghost

Эксперты проинформировали об опасных составляющих пакета военной помощи Украине.

Леонков: в пакет помощи Киеву войдут опасные для ВС РФ БПЛА Phoenix Ghost
Залужный истерил из-за вскрывшейся переписки в соцсети с "юными девочками"
Силовые структуры
Залужный истерил из-за вскрывшейся переписки в соцсети с "юными девочками"
Мир. Новости мира
Baijiahao: Зеленский хотел "пококетничать" с Западом по саммиту G20, но проиграл
Силовые структуры
Политолог Живов: ввод войск НАТО на Украину решительно изменит ход СВО
Любовь Степушова Румынские элиты обеспечат населению Румынии удары возмездия от ВС РФ Любовь Степушова Ольга Лебедева Правительства в изгнании у России не будет — самоназначенцы переругались Ольга Лебедева Сергей Лебедев "Великая Румыния" строится на американских штыках для вторжения на Украину Сергей Лебедев
Силовые структуры
Опубликованы видеокадры колонны бронеавтомобилей ВСУ на Херсонском направлении
Силовые структуры
Сладков: военные 155-й бригады ВС РФ заявили о тяжёлой ситуации в Павловке
NYT: в Киеве начали подготовку к эвакуации трёх миллионов человек
Мир. Новости мира
NYT: в Киеве начали подготовку к эвакуации трёх миллионов человек
Последние материалы
Казаков: ВС РФ переходят к третьей фазе СВО — освобождению крупных городов
Скотт Риттер: "Если поляки хотят сдохнуть в СВО, пусть приезжают на здоровье"
Семён Пегов потроллил украинцев, заявив, что ему выращивают новую ногу
Российские солдаты окончательно прорвали оборону ВСУ и зашли в Артёмовск
Зеленский: РФ снова применили дроны из Ирана, скоро применят и иранские ракеты
Обстоятельства гибели "батюшки-воина" Михаила Васильева: убила ракета HIMARS
Депутат Рады о мобилизации 800 тысяч украинцев: Вооружаем и выпускаем в бой
Украинские СМИ: ВС РФ возводят три линии обороны на левом берегу Днепра
Арестович: волноваться стоит, когда РФ создаст в РБ группировку в 25 тыс. солдат
Британец женился на беженке с Украины, которая на 10 лет старше его
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников