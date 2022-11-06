Об обстановке на участке фронта Кременная-Сватово рассказывают военные корреспонденты "Русской весны".
Российская армия накрывает огнём реактивных систем залпового огня (РСЗО), миномётов и танков подразделения ВСУ, однако Киев не жалеет личный состав и бросает их в бой. Уже второй день в районе Невского противник бросает свою бронетехнику.
Также сообщается о попытке батальонных тактических групп ВСУ атаковать позиции российских войск в направлении населённых пунктов Артёмовка, Стельмаховка, Площанка (ЛНР) и Ямполовка (ДНР). Силами армейской авиации и артиллерии "Отважных" и ЗВО ликвидированы два танка, четыре броневика, одна установка "Град", одна САУ, 12 автомобилей и большое количество личного состава противника.
Встречные бои в районе Терн и Торского продолжаются. ВСУ применяют РСЗО HIMARS даже по малозначительным объектам, отмечает источник.
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