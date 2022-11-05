Двойной провал ВДВ ВС Украины под Сватовом и Кременной

Подразделения 25-й и 80-й бригад ВДВ ВС Украины сделали попытку прорваться к позициям российских войск в районе населённых пунктов Терны и Куземовка (Купянское направление). Согласно информации радиоперехвата, обе бригады украинской армии получили одинаковые приказы.

4 ноября к трассе Р-66, которая соединяет Сватово и Кременную, требовалось выйти 25-й бригаде ВДВ ВСУ. А 80-й бригаде был отдан приказ взять под огневой контроль участок трассы Р-07, прорвав первый эшелон обороны ВС России. Однако ни тем, ни другим не удалось выполнить задуманное.

Беспилотник "Орлан-30" обнаружил пехоту и броневики International MaxxPro и по противнику отработали реактивные комплексы "Смерч". В то же время 80-ю бригаду оставили без связи комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС РФ. Им пришлось выходить на связь по открытым каналам. После полученной информации по позициям ВСУ отработали орудия "Гиацинт-Б".

Telegram-канал "Военная хроника" отмечает, что обе ротные группы ВДВ ВСУ отправили в рейд без огневой поддержки. В результате противник потерял до 80% танков и значительную часть артиллерии.

"Быстро чинить танки и системы залпового огня своими силами десантники ВСУ не могут: из-за ударов по энергообъектам Украины практически остановилась доставка запчастей и необходимого оборудования на передовую", — пишет источник.