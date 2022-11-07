Хёрбст: Вашингтон не готов дать Киеву гарантии безопасности

В США не решились поставлять Киеву всё оружие, которое он просит.

Об этом сообщает бывший посол США на Украине Джон Хёрбст, рассказывая о том, какие гарантии безопасности может получить киевский режим.

"Мне кажется, что сегодня США не готовы дать свою сильную гарантию Украине. Вашингтон не готов. Сейчас там пока не пришли к необходимости посылать Украине всё нужное оружие", — в интервью киевским СМИ сказал американский дипломат.

Он отметил, что через год или три США будут готовы дать гарантию, но без гарантий Украина не получит то, чего желает.

Он согласен с мнением, что наращивание поставок оружия Киеву может привести к непредсказуемой реакции Москвы.

"Иногда мы не посылали то, что нужно, потому что немножко побоялись российской реакции. Мы говорили о возможной Третьей мировой войне, и это слабость", — подытожил Хёрбст.