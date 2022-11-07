Генерал Неткачев: Пентагон считает, что Киев когда-то завладеет Крымом

Даже при перемирии между Москвой и Киевом западные страны не оставят попыток нанести России поражение.

Об этом сообщил бывший командующий 14-й армией в Тирасполе, экс-замкомандующего Группой российских войск в Закавказье Юрий Неткачев.

"Перемирие между Москвой и Киевом не остудит стремление нынешних союзников Украины добиться военной победы над РФ. США и Запад делают всё для усиления военной мощи Украины. Пентагон, видимо, уже давно решил для себя, что победа ВСУ над Россией обеспечена", — в интервью "НГ" сказал генерал-лейтенант.

Недавние слова главы Пентагона Ллойда Остина, заявившего, что у Киева есть возможность "взять Херсон и остальную территорию к западу реки Днепр", показывают, что в США считают, что Украина когда-то вернёт Крым, отметил эксперт.

Вашингтон хорошо видит все слабые места РФ, и будет стремиться, чтобы киевская власть добилась успеха, подытожил Неткачев.