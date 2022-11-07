Нацгвардия Украины создала зенитную установку для борьбы с БПЛА "Герань-2" ВС РФ

Российские беспилотники "Герань-2" наносят серьёзный ущерб инфраструктуре Украины. Противовоздушная оборона Киева не справляет с дронами. В связи с этим военнослужащие Нацгвардии решили собрать зенитную установку.

На самодельный станок прикрепили два пулемёта ПКТ и оборудовали изобретение зенитным прицелом. Для мобильности изделие разместили в кузове пикапа. Теперь изобретение преследует "Герани-2" по степям Николаевской области. Пресс-служба командования "Юг" ВСУ сообщила об уничтоженных трёх дронах-камикадзе ВС РФ с помощью данной установки.

Напоминаем, что аналогичные изобретения применялись ещё во время Великой Отечественной войны.