Российские беспилотники "Герань-2" наносят серьёзный ущерб инфраструктуре Украины. Противовоздушная оборона Киева не справляет с дронами. В связи с этим военнослужащие Нацгвардии решили собрать зенитную установку.
На самодельный станок прикрепили два пулемёта ПКТ и оборудовали изобретение зенитным прицелом. Для мобильности изделие разместили в кузове пикапа. Теперь изобретение преследует "Герани-2" по степям Николаевской области. Пресс-служба командования "Юг" ВСУ сообщила об уничтоженных трёх дронах-камикадзе ВС РФ с помощью данной установки.
Напоминаем, что аналогичные изобретения применялись ещё во время Великой Отечественной войны.
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