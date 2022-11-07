Подоляка заявил, что ВС РФ предпринимают решительный штурм Артёмовска в ДНР

Российские войска начали штурмовые действия в Артёмовске. Однако эффективность манёвров зависит от уничтожения узловых точек сопротивления противника, которые размещены на северо-востоке города. Об этом заявил военный журналист Юрий Подоляка.

Если ВС РФ смогут взломать оборону украинской группировки в том месте, где ВСУ создали мощный укрепрайон, то российские войска возьмут под контроль весь северо-восток Артёмовска и выйдут к реке Бахмутка с севера, отметил он.

"Сегодня идёт интенсивный штурм населённого пункта Опытное к югу от Артёмовска. Если сумеем взять Опытное, то сразу перейдем на штурм южной части города. Очень многое зависит от результатов, однако то, что штурм начался и идёт второй день — это очевидно", — резюмировал Подоляка в беседе с газетой ВЗГЛЯД.