Американская тяжёлая техника ВСУ забуксовала в украинской грязи

В ходе спецоперации войска вынуждены проводить боевых действиях в населённых пунктах, где почти нет асфальтированных дорог. Осенью эта ситуация ухудшается, поскольку ежедневные дожди размывают грунт.

Особенно тяжёлые времена наступили для ВСУ, так как большая часть подразделений украинской армии перемещается на технике западного производства. Американские машины начинают буксовать в грязи в отличие от советских разработок — техника ВС РФ лучше приспособлена к вязкому грунту, сообщает "Военное обозрение".

Корреспонденты подчеркнули, что внедорожники HMMWV и бронетранспортёры M113, которые были поставлены на Украину в качестве военной помощи, с трудом пробираются по просёлочным дорогам, несмотря на обещанную "высокую проходимость".