Мирошник: угрозы прорыва ВСУ на линии соприкосновения в ЛНР нет

Согласно заявлению представителя ЛНР в РФ Родиона Мирошника, несмотря на то, что на границе по-прежнему идут перестрелки, угроза серьёзного наступления ВСУ на линии соприкосновения сейчас отсутствует.

"Там (на линии соприкосновения в ЛНР. — Прим. ред.) по-прежнему громко, там идут перестрелки, но угрозы серьезного прорыва сейчас, по крайней мере, до нас уже не долетают", — сказал Мирошник в эфире "Соловьёв Live".

Ранее стало известно о задержании в ЛНР более 20 украинских националистов, работающих на СБУ. Они были задержаны представителями Росгвардии и спецслужб РФ в районах республики, которые были освобождены в результате спецоперации.