Мирошник: новые резервы РФ помогут нанести тотальный удар по киевскому режиму

С помощью новых резервов и подкрепления российская армия сможет нанести тотальный удар по киевскому режиму. Такое мнение выразил посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

В беседе с ТАСС он отметил, что повреждения на объектах критической инфраструктуры Украины и нарушение логистических цепочек поставок западного оружия — это некая база для дальнейших побед Вооружённых сил РФ.

"Думаю, подкрепление и новые резервы, полученные от частичной мобилизации, введения военного положения и военной интеграции новых территорий будут использованы не для "латания дыр", а для нанесения тотального удара по украинскому режиму", — считает посол.

Дипломат также подчеркнул: режим украинского президента Владимира Зеленского находится на содержании у Североатлантического альянса.

Ранее Мирошник заявил, что ближайшие три недели будут "крайне опасными" из-за риска ядерной провокации со стороны Киева. Он допустил агрессию ВСУ накануне выборов в конгресс США.

По мнению посла, власти Украины совместно с западными партнёрами хотят изолировать РФ из международных процессов.