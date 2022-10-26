С помощью новых резервов и подкрепления российская армия сможет нанести тотальный удар по киевскому режиму. Такое мнение выразил посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
В беседе с ТАСС он отметил, что повреждения на объектах критической инфраструктуры Украины и нарушение логистических цепочек поставок западного оружия — это некая база для дальнейших побед Вооружённых сил РФ.
"Думаю, подкрепление и новые резервы, полученные от частичной мобилизации, введения военного положения и военной интеграции новых территорий будут использованы не для "латания дыр", а для нанесения тотального удара по украинскому режиму", — считает посол.
Дипломат также подчеркнул: режим украинского президента Владимира Зеленского находится на содержании у Североатлантического альянса.
Ранее Мирошник заявил, что ближайшие три недели будут "крайне опасными" из-за риска ядерной провокации со стороны Киева. Он допустил агрессию ВСУ накануне выборов в конгресс США.
По мнению посла, власти Украины совместно с западными партнёрами хотят изолировать РФ из международных процессов.
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