Боевики ВСУ начали движение в районе Орехова на Запорожском направлении

Националисты киевского режима начали движение в районе Орехова на Запорожском направлении.

Российские войска наносят массированные удары по местам скопления бандеровцев, сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна". Разведчики РФ зафиксировали движение военной техники и боевиков вблизи линии фронта — по всей вероятности, неонацисты решили атаковать позиции ВС РФ.

По координатам расположения ВСУ мощно работают русские артиллеристы, не давая нацистам подготовиться к штурмовым действиям.

ВСУ давно нацеливаются на города Запорожья, но какого-то серьёзного продвижения вперёд провести пока не могут, подытожили военкоры.