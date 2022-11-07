Националисты киевского режима начали движение в районе Орехова на Запорожском направлении.
Российские войска наносят массированные удары по местам скопления бандеровцев, сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна". Разведчики РФ зафиксировали движение военной техники и боевиков вблизи линии фронта — по всей вероятности, неонацисты решили атаковать позиции ВС РФ.
По координатам расположения ВСУ мощно работают русские артиллеристы, не давая нацистам подготовиться к штурмовым действиям.
ВСУ давно нацеливаются на города Запорожья, но какого-то серьёзного продвижения вперёд провести пока не могут, подытожили военкоры.
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