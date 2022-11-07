Боец с позывным "Бонд": артиллеристы ВСУ "промазывают" без помощи инструкторов

Артиллерия ВСУ без помощи инструкторов стреляет очень неточно. Об этом заявил командир из штурмового отряда "Крым" с позывным "Бонд". Когда противник работает под присмотром, то есть моменты попадания, отметил он. Но если артиллеристы ведут боевые действия в одиночку, мины промахиваются.

"Такое ощущение, что приехал инструктор, ребят потренировал, показал, может быть, даже сам пострелял и уехал на другую территорию обучать", — объяснил "Бонд".

Во время активизации боевых действий со стороны ВС РФ противник усиливает мощность артобстрелов, оданко спустя некоторое время ситуация кардинально меняется — разлёт мин может составлять до 100 метров.

"Они если чувствуют, что какая-то опасность с нашей стороны, то калибр орудий, которые стреляют по нам, увеличивается", — отметил командир в беседе с РИА Новости.