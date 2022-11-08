Баширов: зима пройдёт в "Великом стоянии" на Донбассе

Спецоперация на Украине входит в зиму, однако ещё достаточно тепло и наземные боевые действия будут продолжаться несколько недель. А что будет потом? На этот вопрос попытался дать ответ политический эксперт Марат Баширов.

Он отметил в своём Telegram-канале, что российские войска выровняли линию фронтов, начали окапываться и строить укрепрайоны.

"Надежда на наступление есть, но всё же можно предположить, что зима скорее пройдёт в "Великом стоянии" на Донбассе, а не на всём левом берегу Днепра. Конечно, будут скрытые переговоры, а ещё мы будем ждать, что там будет происходить на Украине без электричества, а в Европе без достаточного количества газа", — считает аналитик.

Однако это мало повлияет на военную подготовку Украины, если только не случится что-то экстраординарное, добавил политолог.

"Может и неплохо так. У всех будет время переоценить переоценённое", — заключил он.