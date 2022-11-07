Активному прохождению боевой техники в зоне спецоперации на Украине мешают глина и чернозём во время дождей. Поэтому ожидать крупномасштабных наступательных действий стоит ожидать в декабре. Такое мнение высказал военный эксперт Константин Сивков в беседе с URA.ru.
Аналитик отметил, что сейчас климатические условия для наступления неблагоприятные. Хотя и тепло, но дожди. И это серьёзное препятствие даже при современной боевой технике.
Благоприятных условий погоды, по его словам, следует ждать в начале зимы.
"Если наступление и будет, то крупномасштабное. И, скорее всего, с нашей стороны. Это произойдет, когда замёрзнет земля. То есть приблизительно в начале декабря", — считает собеседник издания.
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