Сивков: крупномасштабного наступления ВС РФ стоит ждать в декабре

Активному прохождению боевой техники в зоне спецоперации на Украине мешают глина и чернозём во время дождей. Поэтому ожидать крупномасштабных наступательных действий стоит ожидать в декабре. Такое мнение высказал военный эксперт Константин Сивков в беседе с URA.ru.

Аналитик отметил, что сейчас климатические условия для наступления неблагоприятные. Хотя и тепло, но дожди. И это серьёзное препятствие даже при современной боевой технике.

Благоприятных условий погоды, по его словам, следует ждать в начале зимы.

"Если наступление и будет, то крупномасштабное. И, скорее всего, с нашей стороны. Это произойдет, когда замёрзнет земля. То есть приблизительно в начале декабря", — считает собеседник издания.