Политолог Кашин заявил, что ВС РФ готовят наступление

Военный эксперт и политолог Василий Кашин дал свои прогнозы относительно того, как будут разворачиваться боевые действия в рамках СВО.

По его мнению, отступление ВС РФ в середине сентября прекратилось из-за пополнения запасов вооружения, появления в арсенале российской армии дронов. Сыграли роль и колоссальные потери ВСУ на юге, из-за чего наступление начало выдыхаться. У киевского командования резервы ещё есть, поэтому не исключены новые попытки атак.

"Однако, если говорить о картине на текущий момент, мы видим, что фронт более-менее стабилизировался", — сказал эксперт в интервью "БИЗНЕС Online".

Большую роль играет развернувшаяся в РФ частичная мобилизация. По словам Кашина, изначально в СВО были задействованы 150 тысяч военных. Теперь, с учётом 300 тысяч мобилизованных, а также добровольцев и мобилизованных из ЛДНР, это число умножится в разы. Наращивание численного состава, по его мнению, свидетельствует о подготовке наступления.

"Сейчас появляется всё больше признаков того, что теперь, видимо, Россия готовит некое наступление, идёт переброска войск в Беларусь, активнее начинаем действовать на границе между Белгородской и Харьковской областями. Но мы, конечно, не знаем, когда оно начнётся, в какой форме пройдет", — отметил Кашин.