Народная милиция ЛНР: за прошедшие сутки ВСУ потеряли 40 человек в боях

За прошедшие сутки военные Украины потеряли в боях на Луганском направлении почти полсотни человек, сообщает официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По данным представленным Филипоненко в официальном канале оборонного ведомства Telegram, ведутся активные наступательные действия, в результате чего ВСУ несут тяжёлые потери. Только за прошедшие сутки украинская сторона потеряла более 20 единиц различной военной техники, в том числе танк и бронетранспортёр. Народная милиция также уничтожила два летательных беспилотных аппарата ВСУ.

Филипоненко добавил, что силами инженерно-сапёрного подразделения проводится разминирование территорий населенных пунктов. За прошедшие сутки было расчищено более 7 га площади в посёлке городского типа Городище и поселке Берёзовое.