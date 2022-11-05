Источник: в ЛНР задержаны 20 пособников СБУ

В Луганской Народной Республике сотрудники спецслужб РФ при поддержке Росгвардии были задержаны 20 пособников Службы безопасности Украины, среди которых были корректировщик огня украинских боевиков.

"Среди задержанных — наводчики, передававшие данные для нанесения украинскими военными ракетных и артиллерийских ударов", — приводит слова источника в силовых структурах ЛНР РА Новости.

Последствиями варварских обстрелов украинскими неонацистами стали разрушения объектов гражданской инфраструктуры и десятки смертей мирного населения.

По его словам, преступникам грозит до 20 лет тюремного заключения.

"Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям "Шпионаж" и "Государственная измена", за совершение которых грозит до 20 лет лишения свободы", — продолжил он.

Ранее на территории ЛНР уже были подобные задержания. Буквально в конце октября на допросе молодой человек из Старобельского района признался, что передавал данные о расположении российских военных и техники.