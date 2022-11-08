Военкор Григорюк: прифронтовые районы Донецка ежедневно находятся под огнём ВСУ

Интенсивность обстрелов Донецка со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) не спадает. Об этом заявил военный журналист Денис Григорюк.

По его словам, 7 ноября примерно в 04:00 украинские военные нанесли удары по центру Донецка, применив американскую систему залпового огня (РСЗО) HIMARS. Он отметил, что снаряды попали в здание Управления Донецкой железной дороги и спровоцировали пожар. Через некоторое время огонь перекинулся на администрацию руководителя Донецкой Народной Республики, пояснил военкор.

Григорюк добавил, что спасатели ликвидировали возгорание около 09:00, при ударе ВСУ никто не пострадал.

"Всё также ежедневно под огнём ВСУ находятся прифронтовые районы Донецка", — подчеркнул журналист в интервью argumenti.ru.

Украинские националисты часто обстреливают Макеевку, Горловку и Ясиноватую, уточнил военкор. Кроме того, он напомнил, что активные боевые действия продолжаются возле Угледара.

Мирные жители Донецка по-прежнему ходят на работу, в магазины, занимаются бытовыми делами на фоне ударов ВСУ, заключил Григорюк.