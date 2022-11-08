Официальные представители Минобороны РФ заявили, что диверсанты ВСУ девять раз попытались атаковать тыл Вооружённых сил Российской Федерации на Николаево-Криворожском направлении.
По данным военного ведомства, армия РФ ликвидировала свыше 50 украинских солдат, семь боевых бронированных машин и 10 автомобилей противника.
Ранее журналисты проекта "Старше Эдды" рассказали о боях в районе Кременной. По данным Telegram-канала, ВСУ при наступлении используют пехоту, несколько танков и боевые машины пехоты.
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Военкор Стешин рассказал, что военные начали заражаться от мышей различными болезнями.