ВСУ наступают крупными силами при поддержке танков и БМП в районе Кременной

Сегодня, 8 ноября, возобновились ожесточённые боевые действия в районе города Кременная. Боевики украинской армии перешли в крупное наступление силами пехоты при поддержки нескольких танков и БМП. Об этом заявили военные корреспонденты Telegram-канала "Старше Эдды".

В результате столкновения ВС РФ подбили один танк ВСУ. Также опорный пункт противник ликвидирован артиллерийским огнём.

"Буквально 15 минут назад наша артиллерия накрыла атакующие порядки пехоты, которая вела атаку при поддержке БМП", — сообщили военкоры.