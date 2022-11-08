Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали населённый пункт Снигирёвка под Херсоном. Об этом сообщил во вторник вечером военный журналист, автор проекта WarGonzo Семён Пегов со ссылкой на источники с Херсонского направления.
"Прямо сейчас идёт тяжёлый бой. Подробности уточняются. На данный момент трудно сказать: это начало полноценного штурма или очередная разведка боем", — написал военкор в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее сегодня днём ВСУ уже пытались атаковать в районе населённого пункта Правдино, но отошли с потерями.
О мощном бое на западных окраинах Донецка сообщал вечером и военкор Андрей Руденко.
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