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WarGonzo: ВСУ атаковали Снигирёвку под Херсоном

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали населённый пункт Снигирёвка под Херсоном. Об этом сообщил во вторник вечером военный журналист, автор проекта WarGonzo Семён Пегов со ссылкой на источники с Херсонского направления.

"Прямо сейчас идёт тяжёлый бой. Подробности уточняются. На данный момент трудно сказать: это начало полноценного штурма или очередная разведка боем", — написал военкор в своём Telegram-канале.

Напомним, ранее сегодня днём ВСУ уже пытались атаковать в районе населённого пункта Правдино, но отошли с потерями.

О мощном бое на западных окраинах Донецка сообщал вечером и военкор Андрей Руденко.

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Куратор: Александр Артамонов
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