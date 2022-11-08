На западных окраинах Донецка идёт мощный бой. Об этом сообщил во вторник вечером военный журналист Андрей Руденко в своём Telegram-канале.
Он отметил, что, судя по звукам, работают российские танки "каруселью" и подключаются различного типа реактивные системы залпового огня (РСЗО) и артиллерия.
Других подробностей военкор пока не приводит.
Ранее стало известно, что бойцы силы Донецкой Народной Республики полностью выбили украинских боевиков из Донецкого аэропорта.
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