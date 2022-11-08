Колясников: Зеленский поедет на G20 в своём обычном состоянии, то есть "как лох"

Появилась информация о том, что украинский президент Владимир Зеленский обратился к армейскому командованию.

В обращении лидер Незалежной дал поручение взять Херсон до начала саммита "Большой двадцатки" — G20, который стартует 15 ноября в Индонезии.

Об этом сообщает в Telegram-канале журналист Сергей Колясников.

По его словам, если националисты ВСУ захватят Херсон, то президент Украины поедет на саммит настоящим победителем.

"Думаю, Володимир Олександрович на G20 поедет не как победитель, а как лох. Впрочем, обычное его состояние. Можно еще глиняного петуха с собой взять, которого он Борису Джонсону дарил, так сказать, для завершения образа", — в частности, пишет публицист.