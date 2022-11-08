Зеленский внёс в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Раду законопроекты о всеобщей мобилизации и продлении военного положения в Незалежной.

Предыдущий закон о военном положении на Украине действовал до 21 ноября. Раньше главный киевский военком Юрий Максимов заявлял, что вооружённым силам нужно доукомплектование, а повестку могут вручить любому мужчине до 60 лет.

Рейды в Киеве, при которых выдают повестки военнообязанным, будут продолжаться. Выписать повестку могут в любое время суток и в любом месте.

"Сейчас мы находимся на высшей ступени мобилизации и необходимость в доукомплектовании существует". — отметил военком Киева.