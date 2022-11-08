Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Раду законопроекты о всеобщей мобилизации и продлении военного положения в Незалежной.
Предыдущий закон о военном положении на Украине действовал до 21 ноября. Раньше главный киевский военком Юрий Максимов заявлял, что вооружённым силам нужно доукомплектование, а повестку могут вручить любому мужчине до 60 лет.
Рейды в Киеве, при которых выдают повестки военнообязанным, будут продолжаться. Выписать повестку могут в любое время суток и в любом месте.
"Сейчас мы находимся на высшей ступени мобилизации и необходимость в доукомплектовании существует". — отметил военком Киева.
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