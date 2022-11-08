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Полковник ВСУ Жданов: ключевой город для наступления противника – Мелитополь

Силовые структуры

Украинским войскам более эффективно было бы наступать не на Херсон, а на Мелитополь. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник в отставке оперативного управления Генштаба ВСУ Олег Жданов в эфире "Радио НВ".

"Я думаю, наиболее ключевой город — это Мелитополь. Потому что это транспортная развязка и опорный пункт всей обороны, которая построена что на Правом берегу, что на Левом берегу. Если Мелитополь падёт, то Каховка окажется в оперативном окружении вместе с Энергодаром. И Россия будет вынуждена или уйти оттуда, или погибнуть в окружении под огнём наших вооруженных сил", — рассуждает Жданов.

Как коммуникация на обоих берегах Днепра Каховка имеет значение, однако ключом для населённых пунктов от "перешейка до Запорожья" является Мелитополь, заключил полковник.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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