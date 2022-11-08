Подоляка: масштабное наступление ВС Украины на Херсон сегодня закончилось ничем

Масштабное наступление ВСУ на Херсон, которое Киев приурочил ко дню выборов в Конгресс Соединённых Штатов Америки, ничем не закончилось. Об этом заявил военный блогер Юрий Подоляка. С его слов, все попытки противника пресекли БПЛА и артиллерия ВС РФ.

В населённом пункте Правдино на Бериславском направлении (Херсонская область) ВСУ атаковали позиции российских войск.

"Однако поддержать наступление огнём на всём этапе не вышло, через два часа после начала движения техники ВСУ штурмовики Су-25СМ3 нанесли ответный удар по позициям гаубиц M777A2 и FH70", — сообщает Подоляка.

Войска ВСУ после этого наступление прекратили, но бросились в бой, рассредоточившись по дуге Новая Каменка — Полянка — Саблуковка, что в 120 километрах от Херсона. Но через час после начала наступления польские САУ AHS Krab были обнаружены с воздуха дронами. БПЛА "Ланцет-3" ВС РФ уничтожил двумя атаками позиции противника, и наступление ВСУ на данном участке фронта прекратилась.

Также Подоляка сообщает об атаке противника на отрезке Борозенское — Суханово — Качкаровка силами роты танков 17-й бригады ВС Украины и двух мотопехотных рот на броневиках. Беспилотники "Орлан-30" обнаружили врага и ударили "Гиацинтами" по колоннам ВСУ. После этого наступление и здесь остановилось. Однако через час вертолёты ВКС РФ Ми-28Н нанесли удар по позициям противника в районе Суханова и Пятихаток.

Наиболее серьёзные потери понесли 46-я аэромобильная бригада и 128-я горно-штурмовая бригада ВСУ. Потери противника составили 18 и 25 человек, соответственно, резюмировал блогер.