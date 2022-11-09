Бойцы ОБТФ ДНР "Каскад" сровняли с землёй опорный пункт ВСУ под Угледаром

На Угледарском направлении продолжаются активные боевые действия.

Оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) ДНР "Каскад" продемонстрировало свой боевой успех: военным при помощи техники удалось уничтожить опорный пункт украинских солдат под Угледаром, буквально сровняв его с землёй. В Сети опубликованы видеокадры выполнения боевой задачи.

В арсенале бойцов также имеются значительное количество беспилотников, которые помогают им эффективно достигать целей спецоперации и сберегают им жизни, пишут военные корреспонденты "Русской весны".

Ранее был опубликован видеоролик, демонстрирующий уничтожение танка ВСУ на Краснолиманском направлении артиллеристами спецгруппировки "Отважных".