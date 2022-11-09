РВ: артиллерия ВС РФ уничтожила танк ВСУ на Лиманском направлении

На Краснолиманском направлении продолжаются ожесточённые боевые действия. ВС РФ успешно выявляют места дислокации живой силы и техники ВСУ и наносят по ним удары. Активно работает артиллерия.

Очередным боевым успехом наших бойцов стало уничтожение танка противника под Красным Лиманом. Удар нанесли артиллеристы спецназа "Отважных".

Вражеский объект был обнаружен воздушной разведкой при помощи беспилотника. Танк пытался занять позицию для нанесения ударов по войскам ВС РФ. По нему был открыт артиллерийский огонь, после чего бронетехника ВСУ была уничтожена. Видеокадры опубликовало издание "Русская весна".

Ранее появились кадры работы "Сонцепёков", сжигающих позиции противника в зоне спецоперации.