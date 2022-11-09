Политолог Перенджиев: заморозка СВО на зиму приведёт к обману России

Станет ли зима временем перемирия России и Украины? Окажется ли это позором и провалом РФ (как Минск-1 и Минск-2), или "заморозка" СВО и атак ВСУ отвечает военным целям обеих сторон?

Второй вариант ранее анонсировал профессор Католического университета Америки Майкл Киммейдж.

По его словам, Москва не откажется от новых территорий, а Киев — от попыток возвращения к границам 2014 года. Перемирие зимой якобы может помочь Украине пережить тяжелейший холодный, темный и голодный сезон, а российским военным — набрать технику, подготовить мобилизованных, добавить вооружений и перегруппироваться.

Издание The Washington Post ранее писало о том, что американцы якобы тайно призвали Владимира Зеленского продемонстрировать открытость к переговорам с Россией.

продемонстрировать открытость к переговорам с Россией. При этом в La Repubblica предположили, что США и страны НАТО допускают начало переговоров по ситуации на Украине в случае взятия Херсона украинскими войсками.

Правда, экс-главком сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев уже опроверг такие планы, используя слова "мелят чушь" и пояснив: Москве в этом выгоды совершенно нет" и ближайшие цели — "устоять, сгруппироваться и ударить с новыми силами".

При этом Киев никакой готовности к переговорам не показывает. Наоборот, Украина заявляет, что ВСУ хорошо подготовлены к ведению военных действий зимой и официально клянется "зачистить Херсон и взять Крым путем кровавых (!) боев".

Rambler News цитирует политолога Александра Перенджиева, уверенного, что подобным образом американцы просто навязывают нужную им повестку, боясь, что в зимний период действительно российская сторона получит преимущество и может достичь значительных успехов.

Он напоминает: "аналогичным образом стороны действовали в Чечне, когда армия РФ достигала каких-то успехов, начинались переговоры, и боевые действия останавливались. У противника появлялось время перегруппироваться, перевести дух и набраться сил для новых боевых действий".

Так же были подписаны и "Минск-1", и "Минск-2". Их никто не собирался выполнять, кроме России. По мнению политического аналитика, "переговоры могут привести к каким-либо договоренностям, вопрос в том — будут ли они выполняться, практика показывает — вряд ли".

По-настоящему с Россией будут разговаривать после серьезного разгрома ВСУ и иностранных вооруженных формирований.

"Запад и Киев подвигнуть на разумные решения может только начало полномасштабного наступления российских войск, чтобы "поехали гробы с флагами, фото-видео с тысячами погибших наемников и противников, чтобы у них под ногами горела земля, а вокруг горел воздух", — пишут в Telegram.