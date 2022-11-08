Генерал армии Болдырев отверг возможность зимнего перемирия ВС РФ и ВСУ

Бывший главнокомандующий сухопутными войсками, генерал армии Владимир Болдырев прокомментировал заявление экс-дипломата США Майкла Киммейджа о том, что РФ и Украина могут прийти к перемирию на зимний период. Американец отметил, что речь не идёт о мирных переговорах в целом, но зимнее перемирие могло бы помочь обеим странам: Украина пережила бы зиму, а Россия перегруппировала бы силы.

"Такие дипломаты мелят чушь, не задумываясь. Заключать перемирие на зиму нам никакой выгоды совершенно нет", — заявил Болдырев в интервью НСН.

По его мнению, такое решение позволило бы Украине создать новые военные группировки и пополнить арсеналы оружия НАТО.

"Наше дело сейчас — это устоять, сгруппироваться и ударить с новыми силами", — сказал генерал.

Он почеркнул, что основная задача на данный момент — выстоять на Херсонском направлении.