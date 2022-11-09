МВД: в Херсонской области найден заминированный тайник с оружием ВСУ

Правоохранители обнаружили на территории Херсонской области заминированный тайник с оружием и снарядами, оставленный боевиками Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По информации ведомства, тайник украинских националистов был найден неподалёку от Александровки (Каланчакский муниципальный район).

"В нём находились автомат АКС-74У, ракета "Град", шесть артиллерийских снарядов калибра 152 миллиметра", — прокомментировали в МВД Херсонской области.

Кроме того, представители ведомства добавили, что силовики обнаружили в тайнике 21 выстрел к ручным противотанковым гранатомётам, 148 снарядов калибра 30 миллиметров, 130 патронов калибра 14,5 миллиметра, а также экипировку военных ВСУ.

Как подчеркнули в МВД, украинские боевики заминировали свой тайник, поэтому было принято решение уничтожить технику и снаряды на месте.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов нашли тайник ВСУ с 18 противотанковыми гранатомётами в Голопристанском округе Херсонской области.