Правоохранители обнаружили на территории Херсонской области заминированный тайник с оружием и снарядами, оставленный боевиками Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
По информации ведомства, тайник украинских националистов был найден неподалёку от Александровки (Каланчакский муниципальный район).
"В нём находились автомат АКС-74У, ракета "Град", шесть артиллерийских снарядов калибра 152 миллиметра", — прокомментировали в МВД Херсонской области.
Кроме того, представители ведомства добавили, что силовики обнаружили в тайнике 21 выстрел к ручным противотанковым гранатомётам, 148 снарядов калибра 30 миллиметров, 130 патронов калибра 14,5 миллиметра, а также экипировку военных ВСУ.
Как подчеркнули в МВД, украинские боевики заминировали свой тайник, поэтому было принято решение уничтожить технику и снаряды на месте.
Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов нашли тайник ВСУ с 18 противотанковыми гранатомётами в Голопристанском округе Херсонской области.
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