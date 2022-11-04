В Херсонской области найден тайник с 18 противотанковыми гранатомётами

На территории Голопристанского муниципального округа Херсонской области обнаружено 18 противотанковых гранатомётов. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

По информации ведомства, вся техника принадлежала украинской армии. Отмечается, что тайник был оборудован в гараже одного из дачных кооперативов.

"Правоохранители изъяли три деревянных ящика с 18 противотанковыми гранатомётами", — пояснили в МВД.

Кроме того, в ведомстве добавили, что в ещё одном ящике находились комплекты боевой формы для солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ), детали к автомату Калашникова и ручному противотанковому гранатомёту РПГ-7.

Как подчеркнули представители МВД по Херсонской области, полицейские продолжат "очистку" региона от нелегальных оружейных запасов украинских боевиков.

Ранее стало известно, что правоохранительные службы нашли тайник с тротилом при обследовании дома военнослужащего ВСУ под Херсоном.