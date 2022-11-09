Русского героя, хладнокровно отбрасывающего украинские гранаты, зовут Алексей

В Сети появилось имя героя российской армии, который хладнокровно отбрасывал от себя гранаты, сбрасываемые с беспилотника ВСУ.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Бойца из завирусившегося видео зовут Алексей. Уже сообщалось, что он пехотинец из 138-й омбр, дислоцированной в н. п. Каменка Выборгского района Ленинградской области.

Напомним, украинский БПЛА трижды сбрасывал на раненого бойца ВС РФ гранаты. Русский солдат невозмутимо все три раза отбрасывал смертоносные снаряды в сторону.

Роликом восхитились даже зарубежные СМИ. На многих ресурсах он занимал первые полосы.

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