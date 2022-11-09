Боец ВСУ пожаловался на бедственное положение: хотят добить пацанов

Боец вооружённых сил Украины (ВСУ) пожаловался на тяжёлое положение своей бригады. Речь в ролике, скорее всего, идёт о 128-й горно-штурмовой бригаде, которая находится сейчас в районе Новой Каменки.

Боевик заявил, что в бригаде очень много потерь, а тех, кто остался, хотят добить.

"В роте 40 человек, как во взводе. Первая рота 40 человек, во второй ещё нормально, в третьей — тоже 40 человек", — заявил солдат ВСУ.

По его словам, роту формируют после того, как разбили бригаду. При этом тела убитых и раненых не забрали и не оказали никакой помощи.

Также нет и не было обещанных македонских танков и американских самолётов, вся техника разбита, а очень много досталось российским военным в качестве трофеев, боекомплекты закончились, добавил боевик.

"Нет пулемётов. Бригаду разбили, батальон уничтожили, люди погибли. Бригада не укомплектована, не боеготова. Мы хотим знать боевой приказ, куда мы выдвигаемся", — заключил он.