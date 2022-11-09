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WarGonzo: ВСУ не удалось взять Снигирёвку под Херсоном

Силовые структуры

Накануне сообщалось об атаке ВСУ населённого пункта Снигирёвка на Херсонском направлении. Подразделения украинских войск закрепились в районе железной дороги.

Сегодня 9 ноября военный журналист, автор проекта WarGonzo Семён Пегов сообщил, что ВСУ не смогли взять Снигирёвку. Атака закончилась провалом, армии противника не удалось закрепиться на северных границах посёлка.

Войска Украины понесли крупные потери в бронетехнике и личном составе. Также сообщается, что подразделения ВСУ были отброшены на несколько километров от Снигирёвки.

Ранее замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов также подтвердил эту информацию в своём Telegram-канале.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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