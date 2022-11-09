Ходаковский: Суровикину скоро придётся сделать трудное заявление по Херсону

В самое ближайшее время командующему объединённой группировкой войск генералу Сергею Суровикину, видимо, придётся сделать трудное заявление по Херсону. Так считает командир батальона "Восток" армии Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский.

"Мы услышим, какое будет решение по этому направлению. Подозреваю, что оно нам не понравится", — написал военный в своём Telegram-канале.

Ранее писатель Захар Прилепин предположил, что страна сможет принять сдачу Херсона, хотя на Украине начнётся невиданный праздник. Он также выразил надежду, что у России в самой тайной папке есть какой-то "победительный план".