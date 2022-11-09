Суровикин: в октябре Киев потерял более 12 тыс военных, 200 танков, 18 самолётов

За октябрь Вооружённые силы Украины потеряли более 12 тысяч военнослужащих, 12 вертолётов, 18 самолётов, шесть зенитно-ракетных комплексов, более двухсот танков, 21 реактивную систему залпового огня. Также уничтожены 350 западных наёмников.

Это было главное из доклада командующего СВО Сергея Суровикина министру обороны Сергею Шойгу об обстановке на фронте.

С августа по октябрь ВСУ потеряли на Херсонском направлении более 9,5 тысяч человек убитыми и ранеными, отметил командующий специальной операцией.

Российские потери в 7-8 раз меньше, чем у националистов киевскогорежима, подытожил Суровикин.

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