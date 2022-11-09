Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Глава Pravda.Ru Вадим Горшенин заявил о непрагматичности внешней политики РФ
Дмитрий Савельев: Нобелевская премия утратила своё предназначение
Сбер предложит промовклад в юанях для всех клиентов
Переправа в Херсоне дважды за день подверглась обстрелу ВСУ
Шойгу приказал отвести войска для обороны на левый берег Днепра
Экономист: малому бизнесу Татарстана грозит ужесточение налоговой дисциплины
Суровикин: ВСУ несут на Херсонском направлении большие потери
Суровикин предложил Шойгу занять оборону по левому берегу реки Днепр
Сенатор Цеков: гибель Стремоусова — тяжёлая утрата для сторонников русского мира

Суровикин: в октябре Киев потерял более 12 тыс военных, 200 танков, 18 самолётов

Силовые структуры

За октябрь Вооружённые силы Украины потеряли более 12 тысяч военнослужащих, 12 вертолётов, 18 самолётов, шесть зенитно-ракетных комплексов, более двухсот танков, 21 реактивную систему залпового огня. Также уничтожены 350 западных наёмников.

Это было главное из доклада командующего СВО Сергея Суровикина министру обороны Сергею Шойгу об обстановке на фронте.

С августа по октябрь ВСУ потеряли на Херсонском направлении более 9,5 тысяч человек убитыми и ранеными, отметил командующий специальной операцией.

Российские потери в 7-8 раз меньше, чем у националистов киевскогорежима, подытожил Суровикин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Суровикин: в октябре Киев потерял более 12 тыс военных, 200 танков, 18 самолётов
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
WarGonzo: ВСУ начали артиллерийскую атаку на село Правдино под Херсоном

ВСУ ведёт массированный артиллерийский обстрел села Правдино.

WarGonzo: ВСУ начали артиллерийскую атаку на село Правдино под Херсоном
Fronda: Путина обрадовали требования Германии к Польше по поводу мигрантов
Мир. Новости мира
Fronda: Путина обрадовали требования Германии к Польше по поводу мигрантов
Силовые структуры
Пулишин заявил о тяжёлых боях в районе Павловки
Силовые структуры
Подоляка: масштабное наступление ВС Украины на Херсон сегодня закончилось ничем
Андрей Николаев Киев уже не относится к харьковским землям, как к своим Андрей Николаев Сергей Лебедев Убийцы Кеннеди утонули в "Заливе свиней" Сергей Лебедев Ольга Лебедева Выборы закончились, США потряхивает: демократы кричат про вмешательство, Трамп зовёт на баррикады Ольга Лебедева
Силовые структуры
В Снегиревке удары ВС Украины вынудили ВС РФ начать отход на запасные позиции
Мир. Новости мира
МК: власти Польши решили перекрыть кислород беженцам с Украины
Приморские морпехи из-под Павловки: бои тяжёлые, потери есть, вернёмся с победой
Силовые структуры
Приморские морпехи из-под Павловки: бои тяжёлые, потери есть, вернёмся с победой
Последние материалы
Переправа в Херсоне дважды за день подверглась обстрелу ВСУ
Шойгу приказал отвести войска для обороны на левый берег Днепра
Экономист: малому бизнесу Татарстана грозит ужесточение налоговой дисциплины
Суровикин: ВСУ несут на Херсонском направлении большие потери
Суровикин предложил Шойгу занять оборону по левому берегу реки Днепр
Сенатор Цеков: гибель Стремоусова — тяжёлая утрата для сторонников русского мира
Депутат ГД РФ о нестыковках частичной мобилизации: почва для злоупотреблений
Косторной передал предсказание Ванги про "день шести двоек" — 22.12.2022
Эксперт о победе республиканцев в США: Нэнси Пелоси покинет пост спикера
Матвийчук: иностранный наёмник в рядах ВСУ получает около 1000 долларов в день
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников