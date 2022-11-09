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Подберёзкин: "За отходом из Херсона стоит продуманное подготовленное решение"

Силовые структуры

Российское командование сегодня, 9 ноября объявило об отводе войск из Херсона.

Подберёзкин: "За отходом из Херсона стоит продуманное подготовленное решение"

О том, почему принято такое решение, и что будет с городом, в интервью изданию Pravda.Ru рассказал глава Центра военно-политических исследований концерна "Алмаз-Антей", доктор исторических наук, профессор Алексей Подберёзкин.

Он подчеркнул, что российскому командованию ВС видна вся оперативная обстановка.

"И я думаю, что за этим стоит продуманное подготовленное решение, к которому шли последние две недели. А основания для этого, безусловно, есть, потому что очень сильны политические издержки такого отхода. Я думаю, что эти веские военные или военно-технические аргументы нам потом как-то расскажут и объяснят поподробнее. Потому что просто вывести войска, не объяснив этого маневра, было бы неправильно", — отметил эксперт.

По его словам, неслучайно из Херсона эвакуировали людей. Вполне возможно, что город на какое-то недолгое время останется под контрлем киевского режима.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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