Евсеев: уходя из Херсона, Россия загоняет ВСУ в ловушку

Уходя из Херсона, Россия создаёт для киевского режима ситуацию, которая не приносит ему никаких дивидендов, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.

По его словам, не было возможности полностью защитить створы Каховской ГЭС, ВСУ удалось повредить один из створов и возникла угроза затопления.

"В той ситуации, которая есть, мы могли не отступать. Но ввиду того, что возникла угроза затопления, нашу группировку могли отрезать от коммуникаций. Они (ВСУ — Прим. ред) в это время навалились бы всей силой (их же там от 60 до 70 тысяч)", — сказал Владимир Евсеев изданию "Украина.ру".

Он напомнил, что удалось эвакуировать больше 100 тысяч мирных жителей. И отметил, что форсировать Днепр ВСУ не смогут.

"Всякие резниковы (министр обороны Украины Алексей Резников — Прим. ред.) могут болтать всё, что угодно, но это невозможно. Следовательно, противник сейчас окажется в очень тяжёлой ситуации. Потому что местность там открытая, по коммуникациям мы будем бить, они будут нести огромные потери", — считает эксперт.

По словам Владимира Евсеева, Украина сейчас больше России заинтересована в том, чтобы не было сброса воды. Ведь в противном случае тогда ВСУ окажутся в зоне затопления.

"Мы сможем смыть их переправы, если они будут их готовить. Сил у нас там предостаточно. Огневое поражение будет обеспечено. Повторюсь, никакого форсирования Днепра (со стороны ВСУ — Прим. ред.) не будет. Это полная глупость", — подчеркнул Владимир Евсеев.

Сегодня командующий объединённой группировкой войск в районе специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин предложил перевести подразделения ВС России на левый берег Днепра. Генерал подчеркнул, что будут сохранены жизни военнослужащих, что является главным.

А кроме того, будет обеспечена боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно, подчеркнул Суровикин.

Министр обороны Сергей Шойгу предложение генерала Суровикина поддержал. И отдал приказ приступить к отводу войск, а также обеспечить меры по безопасному переводу личного состава, вооружения и техники за Днепр.